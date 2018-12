© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’errata lettura su Momo Salah ha spianato la strada all’egiziano ex Roma, che è andato a segnare nella porta di Ospina trascinando così il Liverpool agli ottavi di Champions e contemporaneamente il Napoli fuori dalla massima rassegna europea. “Serata da dimenticare per lui”, scrive il portale Tuttonapoli.net sulla prestazione di Mario Rui che non raggiunge la sufficienza su nessuno dei principali media. “Soffre tantissimo un Salah in forma straripante, e non riesce in alcun modo a porre un argine”, aggiunge TMW alla partita disputata dal portoghese, mentre il quotidiano Il Mattino aggiunge: “Costantemente in apprensione, sbaglia anche le cose più facili come le diagonali che sembravano essere diventate la sua specialità”.

I VOTI:

Tuttomercatoweb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Il Mattino: 4,5

Tuttonapoli.net: 4,5