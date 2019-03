Le pagelle di Meité: la sua inspiegabile sciocchezza gli causa solo fischi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Che fine ha fatto il Soualiho Meité di inizio anno? Se lo chiedono in tanti a Torino, a maggior ragione dopo il k.o. rimediato per mano del Bologna. Nell'occhio del ciclone c'è finito proprio il francese, tra i peggiori in campo per tutti, noi di Tuttomercatoweb.com compresi. Inspiegabile - scrive La Gazzetta dello Sport - il braccio con cui colpisce il pallone in occasione del rigore. 4,5 in pagella, mezzo voto in più di Tuttosport, che invece lo condanna con un 4 secco e sottolinea come per quella clamorosa ingenuità sia stato fischiato all'uscita dal campo. Oltre questo, non reagisce più e col 4,5 lo giudica pure il Corriere della Sera.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4,5

Torinogranata.it: 5