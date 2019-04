Le pagelle di Meret: tiene viva la speranza. Migliora di gara in gara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Se il Napoli può ancora sperare nella qualificazione, cercando l'impresa al San Paolo nel match di ritorno contro l'Arsenal, lo deve soprattutto a Alex Meret, capace di tirare giù la saracinesca in almeno tre occasioni. I miglioramenti del portiere azzurro sono sotto gli occhi di tutti, per la gioia di Ancelotti, di De Laurentiis, di tutti i partenopei e anche di Roberto Mancini in ottica Nazionale.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Il Mattino: 7

Tuttosport: 7

TuttoNapoli.net: 7