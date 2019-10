Le pagelle di Meret - unico a salvarsi: due parate in formato Europa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alex Meret è uno dei pochi giocatori del Napoli che ieri è riuscito ad ottenere una media voto più che sufficiente, tendente anche al buono. Secondo TMW è nettamente "il migliore dei suoi" e quando "Berge chiama, lui risponde" rendendosi "provvidenziale" almeno in un paio d'occasioni. Anche la Gazzetta dello Sport lo elegge migliore in campo sottolineando i due interventi che salvano la faccia degli azzurri. Il Corriere dello Sport non guarda solo all'attualità della partita in questione, ma guarda anche al futuro: "Una garanzia per la porta azzurra per un decennio almeno". Il Mattino si accoda alla sfilza di voti positivi: "Con due paratone tiene la porta al sicuro".

LE PAGELLE DI MERET

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Il Mattino: 7

TuttoNapoli.net: 6,5