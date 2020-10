Le pagelle di Messi: non c'è il duello con Ronaldo, ma si diverte comunque

vedi letture

La sfida alla sua nemesi non c'è stata, perché Lionel Messi ha espugnato lo stadio di Cristiano Ronaldo senza però fronteggiare direttamente il suo eterno rivale. L'argentino, comunque, ha trascinato il Barcellona alla vittoria sulla Juve. Voto 8 per Tuttosport, che lo definisce "un incubo costante. La cosa più bella è il taglio di campo con cui pesca Dembélé per l'1-0". Mezzo voto in meno per il Corriere dello Soprt, che ne sottolinea la centralità negli schemi blaugrana: "Un gesto per tutti, nella ripresa non si contano più assist, dribbling e intuizioni". Si scende a 7 su La Gazzetta dello Sport: "Non c'è il duello con Ronaldo, allora si diverte a duettare con Griezmann e Dembélé".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7