© foto di PhotoViews

Sinisa Mihajlovic rappresenta perfettamente l'allenatore che entrando a stagione in corso riesce a cambiare mentalità e gioco a una squadra in difficoltà. Il tecnico serbo, aiutato anche dal mercato di gennaio organizzato per il suo predecessore, ha dato una scossa ai rossoblu che ora, non solo sono capaci di lottare per non retrocedere, ma hanno anche la qualità per mettere in difficoltà le squadre di alta classifica. Contro la Roma, solo un Olsen in stato di grazia non gli ha permesso di conquistare almeno un punto. Se il buongiorno si vede dal mattino, il percorso intrapreso dal Mihajlovic 2.0 è quello giusto per rilanciare un progetto che rischiava di trasformarsi da mediocre a fallimentare. L'obiettivo per il presente è la salvezza, quello per il futuro può alzare anche l'asticella.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Il Corriere di Bologna: 6,5

Il Corriere dello Sport: 7

BolognaNews.net: 6,5

Il Resto del Carlino: 6,5