Le pagelle di Milenkovic: attaccante aggiunto per la Fiorentina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutti d'accordo. La prestazione di Milenkovic vale 7 in pagella. In difesa è un muro. In area di rigore avversaria un attaccante aggiunto, scrive TMW Segna due gol (uno annullato per fuorigioco) e gioca con la personalità di un veterano. Una bella conferma per i viola. Il difensore serbo continua a crescere e da quest'anno ci ha preso gusto anche in area di rigore avversaria.

Le pagelle di Milenkovic

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7