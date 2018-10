Le pagelle di Milik: errore grave che pesa. Poco lucido

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il suo errore a pochi minuti dalla fine della partita pesa tantissimo. Un gol, dopo la respinta di Donnarumma su Grosicki, avrebbe scritto un finale completamente diverso della sfida di Chorzow ma Arkadiusz Milik non è stato freddo e ha sparato alle stelle un'occasione d'oro. Sia chiaro, la Polonia non avrebbe meritato di battere l'Italia ma nel calcio si sa che le cose possono andare anche verso una direzione ingiusta. Fortuna per gli azzurri che l'attaccante del Napoli ha sprecato tutto e oggi il day after ha tutto un altro sapore.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5