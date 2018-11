Le pagelle di Milinkovic: cambio punitivo. Poca sostanza

© foto di www.imagephotoagency.it

Un'altra prestazione al di sotto delle aspettative e una sostituzione che sa tanto di bocciatura, visto che per inserire un esterno come Lukaku, Simone Inzaghi ha preferito toglierlo e accentrare Lulic anziché optare per un cambio legato direttamente al ruolo. Sergej Milinkovic-Savic è stato tra i peggiori della Lazio nella gara contro il Milan e ancora una volta sembra essere il lontano parente di quel giocatore che aveva fatto innamorare tutti lo scorso anno, tanto da indurre Lotito a chiedere più di 100 milioni per il suo cartellino, cifra che oggi è più che dimezzata.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5,5

QS: 6