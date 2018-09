Le pagelle di Milinkovic: forma migliore lontana. Serve il cambio di passo

© foto di Federico Gaetano

Il miglior Sergej Milinkovic-Savic lo dobbiamo ancora vedere in questa stagione e l'ennesima prova è arrivata anche nella serata di ieri all'Olimpico in Europa League contro l'Apollon Limassol. Ritmo basso, anzi bassissimo, per il serbo, ancora lontano dalla forma migliore. Poche idee e poche giocate per il talento classe 1995 e se le cose non dovessero migliorare a breve Simone Inzaghi dovrebbe forse iniziare a preoccuparsi.

Le pagelle di Sergej Milinkovic-Savic

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Il Messaggero: 6