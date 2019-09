© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"È in fin dei conti, l'unico vero uomo copertina che viene fuori dalla partita del Bentegodi. Un solo, grande intervento, che vale decisamente il prezzo del biglietto. La parata su Stepinski è super". Questo il giudizio di TMW su Juan Musso. che merita un bel 7 in pagella e salva Igor Tudor: un'altra sconfitta avrebbe probabilmente segnato il destino del tecnico croato, in bilico dopo le tre sconfitte consecutive. Il portiere argentino cresce partita dopo partita: ormai è una certezza e potrebbe presto spiccare il volo.

TuttoMercatoweb.com 7

La Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 7,5

Il Corriere dello Sport 7

TuttoUdinese 8