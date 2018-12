© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La serataccia dell’Olimpico di una settimana è solo un ricordo. Robin Olsen è stato il migliore in campo della Roma sfoderando due grandissime parate su Alex Sandro e sbarrando la porta a Cristiano Ronaldo. La sua serata di grazia viene interrotta solo dal colpo di testa vincente di Mario Mandzukic ma non va ad intaccare una prestazione superlativa che gli porta soltanto voti positivi in pagella. “Riscatta le amnesie accusate contro il Genoa - scrive nel commento al voto dello svedese TMW - intercettando due conclusioni di Alex Sandro in avvio. Può fare poco sul colpo di testa ravvicinato di Mandzukic, nella ripresa ingaggia un duello con CR7 negandogli più volte il gol”.

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7,5

La Stampa: 7,5

Il Messaggero: 8

Vocegiallorossa.it: 7,5