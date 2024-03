Le pagelle di Osimhen: non brilla, perde il duello con Buongiorno

Non è stata la serata migliore per Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano del Napoli non arriva alla sufficienza nella sfida con il Torino, anche perché marcato in maniera asfissiante da parte del capitano granata Buongiorno, bravo a togliergli aria e spazio di manovra. Il centravanti non brilla, al netto di due colpi di testa che finiscono larghi.

Questo il giudizio di TMW. "Il duello con Buongiorno è il più bello della partita. A volte lo vince lui, altre volte il difensore che gli resta sempre addosso. Si sapeva che sarebbe stata una serata complicata e così è stato. Stavolta non punge".

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 6

Il Corriere dello Sport: 5

TMW: 5,5