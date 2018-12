© foto di www.imagephotoagency.it

Un gol spettacolare, tanti assist per i compagni e giocate di classe. Il migliore in campo del Napoli è stato senza dubbio Adam Ounas. Il Mattino lo premia con 7,5 in pagella: "Certo, non sempre fa la cosa giusta. Ma ogni volta ci mette imprevedibilità, fantasia, un tocco di poesia e magari pure qualche tocco in più. Ma fa sempre piacere vedere su un terreno di gioco un'invenzione. Meglio a destra che a sinistra come con il Chievo. Il gol è un missile straordinario". Stesso voto da TMW: "Strappa applausi con una giocata pazzesca su Chibsah. Si ripete nel finale di primo tempo, quando trova il raddoppio con un bolide dalla distanza. Gol e spettacolo, fra i migliori in campo".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5

Il Mattino: 7,5