© foto di Federico Gaetano

Rodrigo Palacio ha quasi 37 anni, ma sembra averne appena compiuti 20. Come il buon vino rosso, l'attaccante del Bologna più si fa vecchio e più diventa prezioso. Anche ieri, contro il Napoli, un assist e tante giocate interessanti. Semina il panico nella difesa azzurra, è inafferrabile e ha pure il fiato per rientrare in difesa. Il miglior del Bologna è lui, e non potrebbe essere altrimenti.

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6

Tuttomercatoweb.com: 6,5