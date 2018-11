Le pagelle di Pellegrini - nuova vita da trequartista. Pastore in tribuna

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua la crescita esponenziale di Lorenzo Pellegrini. Lui titolare e sempre più decisivo, Pastore finisce in tribuna. Un mese fa, scrive Il Messaggero, sembrava un pesce fuor d'acqua, ora è un delfino giocoliere. Voto 7. Mezzo voto in più per La Gazzetta dello Sport: "Alla cinquantesima presenza in giallorosso, la nuova vita del da trequartista di Lorenzo di arricchisce di un altra tappa. Graffia i russi con l'angoli battuto in occasione del gol vantaggio, mentre si mette in proprio per il raddoppio. Era dai tempo di Seedorf col Milan, nel 2007, che un giocatore di una squadra italiana non serviva tre assist di fila in altrettante partita di Champions".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Il Messaggero: 7.5

Il Tempo: 7.5

Vocegiallorossa.it: 7