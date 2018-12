© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' cresciuto da quelle parti, Andrea Petagna, che San Siro l'ha sognato a lungo quando indossava la maglia delle giovanili del Milan e l'ha anche assaporato. Ieri da avversario e matador, pronto a buttar giù Gattuso, ma alla fine non ce l'ha fatta. La sua prestazione resta di gran livello e in generale la SPAL è tutta racchiusa nella sua intraprendenza. La fortuna aiuta gli audaci e la deviazione che gli vale il gol dell'1-0 lo manda in visibilio. Per tutti i quotidiani è lui il migliore in campo per la squadra di Semplici.

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 7