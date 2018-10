Le pagelle di Petagna: freddo dal dischetto, corre a tutto campo

© foto di www.imagephotoagency.it

Trasforma il rigore che cambia la partita. Poi ha altre due occasioni, ma Olsen gli dice di no. Andrea Petagna, insieme a Lazzari, è l'uomo copertina della SPAL dopo il successo all'Olimpico con la Roma. "Rigore chirurgico, corsa da Oscar su tutto il fronte d'attacco, ma fallisce le reti da doccia anticipata, perdendo pure 19 palloni. Voto 6,5", scrive La Gazzetta dello Sport. Stesso voto per TMW: "Ha il merito di lavorare tantissimo per la squadra, scendendo spesso e volentieri fino a prima del centrocampo. Segna il rigore che sblocca la gara con freddezza, ma sbaglia almeno due gol abbastanza semplici".

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 6,5