Le pagelle di Piatek: senza smalto, ossessionato dal gol che manca?

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

I riflettori, durante Genoa-Napoli, sono stati puntati anche su Krzysztof Piątek, al rientro da titolare dopo il turno di riposo concessogli a Milano a Juric. Non è promosso a pieni voti il capocannoniere della Serie A, da 5.5 per La Gazzetta dello Sport: "Sembra aver perso smalto". La Rosea poi si pone un quesito: "Ossessionato dal gol che non arriva?". Chissà, forse è ancora troppo presto. Anche perché dal Secolo XIX arriva una sufficienza perché ci prova spesso e combatte finché ne ha, malgrado la frenesia in campo. 5, invece, dal Corriere della Sera.

Tuttomercatoweb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Il Sexolo XIX: 6