Le pagelle di Pirlo: gioco e occasioni, la sua Juve è in crescita. La migliore dell'annata

Andrea Pirlo sceglie il 4-4-2 e batte il Cagliari, meritando più di un elogio dai quotidiani e non solo. Ieri sera s'è vista la Juventus più bella della sua giovane avventura, come sottolineato dal 7,5 in pagella che gli abbiamo dato noi di TMW. Mezzo voto in meno dal Corriere dello Sport: "Gioco, occasioni e di nuovo tre punti". Arriva un 7 anche da Tuttosport, che sottolinea come la Juve sia una squadra aggressiva e dominante con il Cagliari, proprio come vuole l'allenatore, e dal Corriere della Sera che applaude l'atteggiamento. "Squadra in crescita, si vedono passi avanti", scrive invece La Gazzetta dello Sport.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7