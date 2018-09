Le pagelle di Pjaca: prima gioia in serie a per il croato

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina vince ancora in casa, terzo successo in altrettante gare al Franchi. 3-0 con la SPAl, apre le marcature Marko Pjaca, al primo gol in serie A. La prima rete nel campionato italiano, scrive La Gazzetta dello Sport, lo aiuterà a trovare la forma migliore. La condizione, scrive TMW (voto 6,5 per il croato) sta crescendo e si vede. Bravo a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto.

Le pagelle di Pjaca

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5