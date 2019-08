Le pagelle di Pulgar: qualità e sostanza, lascia già l'impronta

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina l'ha inseguito a lungo e, infine, soffiato alle altre contendenti. E adesso se lo gode, in attesa di fare punti. L'impronta di Erick Pulgar sulla formazione viola è già evidente e non lo si deduce soltanto dalla rete dal dischetto che è valsa il vantaggio illusorio contro il Napoli. Lo si nota dai tanti tocchi filtranti, spesso in verticale. E le sue progressioni, sempre importanti. Tra l'altro è suo anche l'assist per il 2-2: ai punti anche lui è tra i migliori in campo.

Infatti La Gazzetta dello Sport lo premia con un 7 in pagella, sottolineando proprio gol e passaggio vincente. Arriva invece la sufficienza dal Corriere dello Sport, che elogia la sua partita di sostanza, caratterizzata anche da qualche errorino di precisione. Fa anche il regista, non solo la mezzala. Duttilità, altra dote. Via di mezzo infine per Tuttosport, che parla di un "esordio da top".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5