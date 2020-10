Le pagelle di R. Insigne - Primo gol in A contro suo fratello e squadra del cuore: che aggiungere?

Il primo gol in Serie A è sempre indimenticabile, ancora di più se arriva dinanzi a tuo fratello e contro la squadra del tuo cuore, nonché la tua grande ex. Le lacrime di Roberto Insigne dopo il provvisorio 1-0 al Napoli sono sicuramente la miglior cartolina delle emozioni che il calcio riesce a dare. Un sogno, poi svanito propio "per colpa" dei numeri del capitano azzurro sul fronte opposto, che resterà però per sempre impresso nelle menti dei due parenti-avversari. "Parte sparato e il suo derby in famiglia finisce in parità. Suo il gol che ha illuso i sanniti fino al pareggio di Lorenzo", è la pagella dedicata da La Gazzetta dello Sport all'attaccante del Benevento. "Il sogno dura poco e però non riuscirà neanche ad arrabbiarsi, volendo bene a Lorenzo: se la gode egualmente, è (pure) la sua domenica", sottolinea invece il Corriere dello Sport dandogli 7 in pagella. Stesso voto anche per tutte le altre testate, eccetto un 6 un po' a sorpresa della rosea.

Questi tutti i voti odierni di Roberto Insigne:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TuttoBenevento.it: 7