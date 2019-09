Le pagelle di Rafael Leao: fisico, tecnica e spunti. Una bella scoperta

© foto di ALBERTO LINGRIA

Rafael Leao è stata la mossa a sorpresa di Marco Giampaolo per la sfida contro l'Inter. Esordine nel derby non è facile, ma l'attaccante portoghese s'è espresso abbastanza bene da attaccante al fianco di Piatek. Una prestazione sufficiente per noi di Tuttomercatoweb.com, in cui qualche lampo di classe l'ha regalato ai suoi tifosi, facendo ben sperare per il futuro. Sei in pagella anche da Milannews.it.

Da La Gazzetta dello Sport arriva un 6.5, giustificato - si legge - dal fisico, dalla tecnica, dagli spunti visti ieri al Meazza. Così come dal Corriere della Sera, che fa una richiesta precisa a Giampaolo: merita più spazio. Per il Corriere dello Sport è da 6, grazie alla velocità che mette in difficoltà Godin negli scatti. Tuttosport racconta la sua prima da brividi e, pur dandogli mezzo voto in meno, ne apprezza la personalità. Una bella scoperta, insomma, in una notte buia.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 6,5

Milannews.it: 6