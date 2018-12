Le pagelle di Ramirez - La garra blucerchiata è servita

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Sampdoria cala il poker contro il Bologna. Il migliore in campo? L'ex di turno Gaston Ramirez, premiato da La Gazzetta dello Sport con un bel 7,5 in pagella: "La garra sampdoriana, eccola qui. Il sigillo del 3-1 è solo la perla di una serata da protagonista. I primi due gol nascono da lui". Stesso voto da TMW: "Corre, rincorre, fa assist e segna. Una prestazione da incorniciare per l'ex di turno, che trascina la Samp a un successo importantissimo".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Il Secolo XIX: 7