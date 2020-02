© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria ribalta tutto a Torino nel segno di Gaston Ramirez. Il fantasista uruguaiano si dimostra, ancora una volta, un talento cristallino e un giocatore in grado di decidere le partite da solo. Prima l'1-1 con una magia su punizione e poi la rimonta sugli sviluppi di una disattenzione della difesa granata: "Due gemme perfette dal suo repertorio tecnico noto", come sottolinea questa mattina La Gazzetta dello Sport. È e deve essere proprio lui, quindi, l'uomo in più nella corsa salvezza della squadra di mister Ranieri, assai bisognosa di punti (e di giocate come le sue) per mettersi alle spalle l'incubo retrocessione una volta per tutte.

Questi tutti i voti di Gaston Ramirez:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

SampdoriaNews: 7,5