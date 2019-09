Le pagelle di Ramsey: esordio da sogno. Se fosse lui il più adatto?

© foto di www.imagephotoagency.it

Il battesimo di Aaron Ramsey è dei migliori. Prima partita e primo gol, poteva immaginare di meglio? Certo, la rete è anche un po' fortunata perché il suo tiro subisce una deviazione. Il numero 8 bianconero fa comunque una grande giocata, tanto da meritare un 6.5 in pagella da Tuttomercatoweb.com e da La Gazzetta dello Sport. La Rosea, poi, viene spinta dal gallese a una domanda: se fosse lui il più adatto in mezzo? Sarri sta cercando ancora la quadra.

Il Corriere della Sera gli dà mezzo voto in meno, sottolineando come la condizione non sia ancora invidiabile, ma d'altronde siamo ancora ad inizio campionato. Per il Corriere dello Sport è ancora 6.5, perché l'ex Arsenal è sempre sul pezzo, va in raddoppio, ci prova da fuori e poi va a riposarsi in panchina. Infine per Tuttosport è proprio il migliore in campo: un esordio da sogno, con la rete al primo tiro in porta, ma anche un gran lavoro in fase di non possesso palla.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6

Tuttojuve.com: 7