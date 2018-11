© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

36 anni e non sentirli per Pepe Reina. Dopo l'errore di San Siro all'andata contro il Betis il portiere del Milan si è rifatto con gli interessi e se i rossoneri non sono tornati in Italia senza neanche un punto il merito è soprattutto dello spagnolo. Decisivo su Tello con un intervento davvero decisivo che potrebbe valere molto in chiave qualificazione ai sedicesimi.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7

QS: 6,5