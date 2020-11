Le pagelle di Ronaldo: più gol che partite giocate quest'anno, è sempre decisivo

Neanche a dirlo, contro il Cagliari il migliore è in campo è Cristiano Ronaldo. Doppietta decisiva per i tre punti della Juventus e per il suo score personale, numeri evidenziati da La Gazzetta dello Sport che lo premia con un 8 in pagella, come il numero dei suoi gol in 5 partite: "Mica male come bottino". Una pioggia di 8 per il portoghese. Il Corriere della Sera è senza parole, il Corriere dello Sport ribadisce quanto sia fondamentale e decisivo, Tuttosport sottolinea come sia riuscito a segnare più gol che partite disputate.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 8