Le pagelle di Ronaldo: rigori d'arte, decisivo anche quando non brilla

E' capocannoniere del campionato, anche grazie ai calci di rigore calciati magistralmente. Penalty d'arte. Al primo derby della Mole Cristiano Ronaldo risulta già decisivo, seppur dagli undici metri. Come spesso accade ruba lui la scena, diventa protagonista, malgrado una gara in cui non brilla. Prima del gol, una grande occasione in cui impegna Sirigu alla super-parata. Una prestazione da 7 in pagella per Tuttosport, mezzo voto in meno per gli altri quotidiani. Ma difficilmente il fenomeno portoghese chiude una partita senza metterci la firma.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5