Le pagelle di Santander: ancora lui. Il gol che apre la rimonta

Federico Santander non smette di segnare e il Bologna di aggrappa a lui per fare punti importanti per la salvezza. Quando la partita contro il Torino sembrava ormai persa il Ropero ha dato il la per la rimonta e grazie alla sua rete la squadra di Inzaghi è riuscita a rimettere la sfida sui giusti binari, con Calabresi che ha poi completato la rimonta. L'affiatamento con Rodrigo Palacio c'è e il tecnico rossoblù ha trovato la sua definitiva coppia titolare in attacco.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7