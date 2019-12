© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima sconfitta stagionale, la sua Juventus è l'assente ingiustificata della ripresa, anche se il crollo arriva subito dopo l'espulsione di Cuadrado. "Un buon primo tempo, con qualche combinazione di prima. La Juve però non può scomparire dopo l'intervallo, non creare pericoli e non reagire al 2-1. Il rosso a Cuadrado è un mezzo alibi. Mezzo", è non a caso la lettura odierna de La Gazzetta dello Sport. Ma a pesare non è tanto il ko con la Lazio o il mancato sorpasso in classifica all'Inter, Maurizio Sarri ha un problema serio in mezzo al campo: esce Bentancur ed esce anche tutta la Juve, si spegne la luce. Qualcosa in mediana non va e andrà presto risolto, tra strategie tattiche ma anche di mercato visti i tantissimi infortuni. Intanto, per l'ex Napoli questa mattina si contano quattro insufficienze e un solo 6 in pagella.

Questi tutti i voti di Maurizio Sarri:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5

TuttoJuve.com: 5