Le pagelle di Scuffet: esame di maturità superato, parate straordinarie

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se non fosse stato per lui, il passivo contro la Juventus sarebbe stato ancora più pesante. Simone Scuffet sembra essere tornato quel portiere che aveva fatto innamorare tutta l'Italia, quando l'Udinese lo aveva mandato in campo quando ancora non era maggiorenne. "Sembrava il nuovo Buffon, era soltanto un ragazzo in cerca del suo posto nel mondo. Che fretta c'era. Bentornato Scuffet, protagonista di quattro interventi notevoli su Mandzukic, Bernardeschi, Ronaldo e Cancelo. Se è un esame di maturità, lo supera a pieni voti". Voto 7 anche per TMW: "Non può nulla su Bentancur e Ronaldo, per il resto evita un passivo ben peggiore con alcune parate straordinarie."

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

La Stampa: 7

Tuttomercatoweb.com: 7