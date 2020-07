Le pagelle di Silvestri: paratutto, è decisivo. Gatto Silvestri, nome omen

La stagione di Marco Silvestri è da considerare eccezionale e l'ennesima prova strepitosa è arrivata ieri nel big match con l'Atalanta. Per La Gazzetta dello Sport il portiere del Verona merita un bel 7 in pagella e scrive "Gatto Silvestri, nome omen". Stesso voto dal Corriere della Sera, perché è bravo a parare tutto quello che c'è da parare. All'unanimità il 7, anche per Corriere dello Sport e Tuttosport, per il quale è decisivo in tre occasioni.

I VOTI DI SILVESTRI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7