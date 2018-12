Le pagelle di Sirigu: batte CR7, perde solo contro l'infortunio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emre Can gli rifila una botta subito, ma Salvatore Sirigu stringe i denti e resta in campo finché ci riesce. Fa in tempo a rispondere presente su Cristiano Ronaldo con una bella parata. Resta tra i pali a dispetto dei medici, ma ignora il suo dolore e dimostra che, quando sta bene, è un estremo difensore ancora con i controfiocchi. Una ventina di minuti in campo, poi l'infortunio. Senza il guaio fisico forse il Toro avrebbe portato a casa il meritato pareggio.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5