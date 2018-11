Le pagelle di Soriano - Un fantasma in campo, Mazzarri è stufo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fra i peggiori in campo nella sconfitta del Torino contro il Parma, troviamo l'ex Villarreal Soriano. Un fantasma in campo per quasi un'ora, scrive Torinogranata.it: "Impossibile dar torto a Mazzarri quando lo lascia in panchina. È un fantasma per tutta l’ora che resta in campo. Resta si fa per dire, perché della sua presenza si accorge solo lo speaker dello stadio al momento della consegna della distinta da enunciare al megafono per il pubblico". Giudizio simile per TMW: "Impalpabile nel primo tempo, rimane in campo e fa leggermente meglio da adattato. Poi Mazzarri ne ha abbastanza". Bocciatura pesante da parte di Tuttosport: "Imbarazzante, a tratti completamente fuori da ogni schema. Sbaglia anche le giocate più semplici, sembra un corpo estraneo".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 4,5

La Stampa: 5

Torinogranata.it: 5