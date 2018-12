Le pagelle di Spalletti - Getta la qualificazione, le scelte non pagano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter non va oltre al pareggio casalingo contro il PSV e complice il pareggio del Tottenham a Barcellona saluta la Champions League. Nel mirino della critica c'è il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti. Per La Gazzetta dello Sport l'allenatore dell'Inter merita 5 in pagella: "Le scelte iniziali non pagano (Candreva mezzala...), i correttivi (Cambio di sistema e tante punte) non danno all'Inter il coraggio per il colpo del k.o. Nelle ultime sette partite una sola vittoria, contro il Frosinone: la continuità, questa sconosciuta". 4,5 invece il voto dal Corriere della Sera: "Butta via la qualificazione. Le imprese sono tali se si compiono, non se si sfiorano. L'Inter è terrorizzata, non vincere con il PSV è una macchia sul futuro".

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport 5,5

Fcinternews.it 6