Le pagelle di Spalletti: Inter in difficoltà, Conte ombra ingombrante

L'Inter esce dalla Coppa Italia dopo il ko ai rigori contro la Lazio. Sul banco degli imputati non può che esserci il tecnico, Luciano Spalletti. Il mister nerazzurro deve fare i conti con i problemi accusati dalla sua squadra, mentre "l'ombra di Conte - scrive Tuttosport - inizia a diventare ingombrante". "Fallisce il primo obiettivo stagionale", sottolinea La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge: "I giocatori sembrano in difficoltà fisica". Tutt'altro che un buon momento, dunque, per l'Inter che domenica attende il Bologna a San Siro. Nessuna sufficienza per il tecnico per la serata di coppa.

I voti dei quotidiani:

La Gazzetta dello Sport 5

Tuttosport 5,5

Corriere dello Sport 5

Corriere della Sera 5