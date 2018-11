Le pagelle di Sportiello - Il migliore nonostante i gol subiti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il migliore in campo del Frosinone nonostante i tre gol subiti. Marco Sportiello merita un bel 7 in pogella da La Gazzetta dello Sport: "Capisce subito che non è serata rilassante su Lautaro. Evita un viaggio di ritorno ancora più triste con interventi in serie". Giudicio simile da parte di TMW: "Per tre volte è costretto a raccogliere la palla dalla rete, ma se non fosse stato per le sue parate il passivo sarebbe stato maggiore. Il migliore in campo del Frosinone. E questo la dice lunga sull'andamento della gara".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 5,5