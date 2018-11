© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Suso c'è e il Milan sorride. Vera e propria magia dello spagnolo contro il Betis, annullata da un super intervento di Pau Lopez che si è fatto poi ingannare sulla punizione successiva, per un gol che ha permesso ai rossoneri di strappare un punto davvero fondamentale in chiave qualificazione. Con il passare delle settimane il giocatore è sempre più decisivo, sta maturando settimana dopo settimana e oltre a essere incisivo in attacco ha anche il merito di aiutare sempre in fase difensiva.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5

QS: 6,5