Le pagelle di Szczesny: l'ultimo a mollare. Tiene a galla la Polonia

"Hai tra i 6 e i 16 anni e vuoi divenrare un giocatore dell'Ajax? Unisciti ai clinic del'Abcoude e diventa il nuovo Matthijs de Ligt". La società olandese, dilettantistica, cresce giovani prospetti da anni: nel verde della zona della Vinkeveense Plassen, non distante da Utrecht, è...

L'ascesa di De Ligt. Il futuro dell'Olanda e già modello per i giovani

Se la Polonia capitola solo al 92' il merito è soprattutto di Wojciech Szczesny e il portiere della Juventus si è dovuto arrendere soltanto a pochi secondi dalla fine della partita, non potendo nulla sul tiro ravvicinato di Cristiano Biraghi . Salvato dai legni nel primo tempo, prima su tiro di Jorginho e poi su quello di Lorenzo Insigne , ha comunque fatto il massimo per tutto l'arco della gara. Super parate sullo stesso Jorginho, su Chiellini e poi su Florenzi, tenendo a galla la sua Nazionale che però adesso deve comunque fare i conti con la retrocessione nella Serie B della Nations League.

