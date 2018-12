© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pomeriggio da dimenticare per Rafael Toloi. Il difensore dell’Atalanta è sfortunato nel bucare Berisha per il gol che sblocca il match contro il Genoa in favore dei rossoblu ed infine si fa espellere nella ripresa saltando così il match contro la Juventus. Questo il commento di TMW: “Insolitamente impreciso, buca il proprio portiere a fine primo tempo dopo parecchi interventi sbagliati. Al novantesimo, sul 3-1, si fa espellere: salterà la Juventus”.

TuttoMercatoWeb.com: 4

La Gazzetta dello Sport: 4

Tuttosport: 4

La Stampa: 4

Corriere di Bergamo: 4