Le pagelle di Ventura: esordio choc. La salvezza è un miraggio

© foto di www.imagephotoagency.it

Peggior ritorno in panchina non poteva esserci. Giampiero Ventura, dopo la disastrosa esperienza da commissario tecnico della Nazionale italiana è ripartito dal ChievoVerona e all'esordio ha preso ben cinque sberle dall'Atalanta. L'allenatore dovrà lavorare molto per ritrovare il sorriso e la base di partenza è ben al di sotto della sufficienza. Male in ogni reparto, la salvezza, al momento, è soltanto un miraggio.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 4,5