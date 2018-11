Le pagelle di Verratti: ora è un leader. La cura Mancini funziona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Nazionale ritrova un Marco Verratti in formato campione. L'attacco azzurro fatica a segnare, ma il centrocampista del PSG sforna una prestazione sontuosa. Per La Gazzetta dello Sport è il migliore in campo degli azzurri: "Numeri da big del centrocampo europeo: palleggio, idee, intensità, mente lucida. Sarebbe servito un attacco più reattivo, ma è un leader adesso". Voto 7 anche per Tuttosport: "La sua efficacia nella dinamica del gioco aumenta esponenzialmente grazie al fatto che l'assetto di Mancini gli consente di stare stabilmente a ridosso dell'area avversaria. Oltre agli scambi con Insigne, inventa tocchetti, tagli e pregevoli imbucate. E poi è meglio che stia lassù: ogni volta che gestisce palla nella trequarti azzurra rischia la frittata". Anche per il QS è fra i migliori azzurri: "Si muove con agilità e classe negli spazi stretti, e anche se Pizzi non lo tratta con “tenerezza”, riesce a dare sostanza e ritmo alla manovra. La cura Mancini anche per lui comincia a dare effetti".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

QS: 7