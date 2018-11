Le pagelle di Verratti: sempre più leader. Moto perpetuo per 90'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il gioco dell'Italia migliora a vista d'occhio e gran parte del merito è anche di Marco Verratti che finalmente sta prendendo per mano gli azzurri. Moto perpetuo per il centrocampista del PSG e gara molto positiva per tutti i novanta minuti, visto che proprio da una sua percussione centrale è arrivato il gol di Politano, servito poi alla grande da Gagliardini. L'ex Pescara è sempre più leader e Mancini adesso sa di poter contare pienamente su di lui.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

QS: 6