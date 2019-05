Le pagelle di Wijnaldum: due palloni, due gol. È la svolta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doveva entrare al posto di Jordan Henderson, a metà primo tempo. Poi il capitano dei Reds è rimasto in campo, coraggiosamente, ma si è fatto male Robertson. Klopp considera Georginio Wijnaldum il suo dodicesimo uomo, tanto da farlo entrare comunque, spostando Milner a giocare da terzino sinistro. Viene ripagato con due reti in due minuti, ai primi due palloni toccati. È "l'uomo della svolta" secondo La Gazzetta dello Sport, perché il suo inserimento scombina i piani e dà al Liverpool la finale. Punteggio unanime per tutti, con l'otto in pagella come media voto.

I VOTI:

TMW : 8,5

La Gazzetta dello Sport : 8

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 8

La Repubblica: 8