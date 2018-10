Le pagelle di Zajc: finalmente il gol, al 30° tentativo

© foto di Federico Gaetano

Finalmente il gol per Miha Zajc con la maglia dell'Empoli in Serie A. Dopo che diversi pali gli avevano negato la gioia nelle prime otto giornate di campionato il trequartista dell'Empoli è riuscito finalmente a sbloccarsi e anche se gli azzurri non sono riusciti a vincere la gara di Frosinone il numero 6 si è tolto la prima grande soddisfazione personale della stagione e in vista del futuro Aurelio Andreazzoli può ben sperare. In tutto sono stati 30 i tiri in porta fatti dallo stesso Zajc prima di riuscire a trovare la rete.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5