Le pagelle di Zaniolo: che assist, è un giocatore vero. Non a caso Paratici lo bracca

Quando parte palla al piede, Nicolò Zaniolo diventa praticamente inarrestabile e l'ha fatto vedere anche contro la Juventus, che tanto vorrebbe regalarlo a Sarri. Il centrocampista giallorosso è tra i migliori in campo per noi di Tuttomercatoweb.com e per i quotidiani. La Gazzetta dello Sport scrive che quando accelera spacca la partita. "La sua prima da titolare dopo l'infortunio è confortante", si legge invece sul Corriere dello Sport. Tuttosport, invece, rimanda al mercato: "Questo è un giocatore vero, non a caso Paratici lo bracca".

I VOTI DI ZANIOLO:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7