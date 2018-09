Le pagelle di Zaza, regge l'attacco da solo ma non basta per segnare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Zaza ha iniziato la sua prima partita da titolare ieri sera contro il Portogallo e con la maglia della Nazionale indosso visto che ancora non ha giocato nessuna gara dal primo minuto col Torino di Mazzarri in campionato. La Gazzetta dello Sport lo giudica tra i pochissimi giocatori sufficienti giudicandolo da 6: "Un tempo in cui fa reparto da solo, nella ripresa è più stanco ma è davvero l'unico che ci provi". Il Corriere della Sera gli dà 5,5: "Titolare dopo 27 mesi, dà l'idea di poter incidere. Ma nella ripresa si vede pochissimo". Il Corriere dello Sport, sempre giudicandolo da 5,5, aggiunge: "Ha le movenze tipiche dell'attaccante, della punta centrale: davanti però trova un muro rossoverde, il resto lo fa da solo". Tuttosport lo stecca con un 5: "Più d'istinto che di tattica. (...) Difficile però pretendere di più da uno che ha giocato appena pochi minuti in campionato". Prestazione da 6 secondo il Quotidiano Sportivo: "Vivo e cattivo, anche. Dà sempre l'impressione di poter far male e crea pericoli soprattutto nel primo tempo". Infine Tuttomercatoweb.com lo valuta da 5,5: "Ci mette il fisico più di una volta, ma non riesce mai a concludere in porta perché macchinoso".

I voti:

La Gazzetta dello Sport: 6

Quotidiano Sportivo: 6

TMW: 5,5

Il Corriere della Sera: 5,5

Il Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5