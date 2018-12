© foto di www.imagephotoagency.it

"Un netto passo avanti nelle ultime due partite. Suo l'assist per Correa, ma anche i tentativi più importanti verso la porta di Ronnow. Presto per dire che Luis è tornato, ma questi ultimi segnali lasciano sicuramente ben sperare". Così TMW ha commentato la prestazione di Luis Alberto, tra i migliori in casa Lazio nella gara persa ieri sera all'Olimpico contro l'Eintracht Francoforte. Questo il commento de 'Il Messaggero': "E' sua la prima conclusione della partita, ha voglia e finalmente si vede. Così sale in cattedra con l'assist perfetto. Riacceso". "Lampi del Mago che fu, scrive la Gazzetta dello Sport. Ecco i voti.

Di seguito le pagelle di Luis Alberto

TMW - 6

Gazzetta dello Sport - 6.5

Corriere dello Sport - 6.5

Corriere della Sera - 6.5

Tuttosport - 6

La Repubblica - 6.5

Il Messaggero - 6

Lalaziosiamonoi - 6